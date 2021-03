Famosos marcam presença em inauguração de restaurante no Rio Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 12:37 | Atualizado 02/03/2021 12:38

Uma das principais atrações da festa dos famosos é sempre o buffet japonês. E o Japa Night, um dos restaurantes preferidos das celebridades, fez uma recepção na noite desta segunda-feira (1), para inaugurar seu novo espaço no Cachambi, na Zona Norte do Rio.

fotogaleria

Publicidade

O evento contou com a presença de personalidades da mídia como Nicole Bahls, os atores Ricky Tavares e Juliana Xavier e Leandrinho, do grupo Imaginasamba. Todos foram recepcionados diretamente pelos sócios Vinicius Goering e Bianca Pinheiro. O buffet do restaurante já esteve presente em eventos da influenciadora Bianca Andrade, Arthur Aguiar e Mayra Cardi, Deborah Secco, Wesley Safadão e muitos outros.