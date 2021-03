Arthur, BBB21, big brother brasil Reprodução/divulgação/Globo

02/03/2021

Em conversa com os brothers nesta terça-feira (2), Arthur Picoli fez uma revelação no 'BBB 21': ele já repetiu o ensino médio. O instrutor de crossfit contou que por duas vezes ficou reprovado no terceiro ano e ainda entregou o motivo: "Fiquei reprovado duas vezes no terceiro ano, porque eu não ia pra escola. Entre treinar e ir pra escola, eu ia treinar", contou o rapaz, se demonstrar vergonha alguma de não ter priorizado sua educação.