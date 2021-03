Deborah Albuquerque Divulgação/Samuel Melim

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 15:18

A apresentadora e modelo Deborah Albuquerque está impressionada com a repercussão em cima desta edição do 'Big Brother Brasil'. Ela acredita que muitos participantes da atração da Globo estão deixando de viver a oportunidade de estar em um dos maiores realities da televisão brasileira por medo da cultura do cancelamento.



''Está faltando gente feliz e sem personagem dentro da casa, dentro do jogo! Estou achando muito chato, todo mundo quer ser politicamente correto e acabam passando dos limites nos julgamentos. Pessoas erram, falam e fazem bobagens, ninguém é tão engessado e bonzinho como estão mostrando. Não sei se estão com medo do julgamento do público ou se é uma geração que está caminhando dessa forma pesada, cheia de juízes o tempo todo. Desaprendemos a rir, fazer piada, sermos nós mesmos. Eu sigo sendo eu mesma, alegre, falando alto, fazendo piada e não estou nem aí para o que acham de mim'', disparou Deborah.