Viih Tube Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 15:59

Durante o Jogo da Discórdia, Viih Tube ficou quieta frente aos outros participantes e mostrou uma versão nada confiante do que ela aparece nas conversas internas com seus aliados. A youtuber revelou para Camilla de Lucas, João Luiz e Thaís que se sente manipulada por Projota. "O clima de conversa com Projota sempre é pesado. Ele encurrala, dá medo, manipula, entra na mente. Eu me sinto mal conversando com ele. O Arthur é uma pessoa próxima e quando eu falo é leve, é tranquilo. Com ele, é difícil, eu gaguejo de medo", assume a sister.

"Eu senti no Projota que ele conseguiu deixar você e a Thaís desconfortáveis. A Pocah, que é muito próxima dele, foi afirmando as ideias dele, mas porque ela estava junto com ele", explicou Camilla.