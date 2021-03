Participantes do BBB 21 apostam em lenços para compor o visual reprodução da TV Globo

Publicado 02/03/2021 16:53

Thaís não gostou nada de ser apontada como a 'turista' do 'BBB 21'. Em conversa com Camilla Lucas na madrugada desta terça-feira (2), a dentista reclamou perguntando se os brothers iriam continuar dizendo que ela ainda não acordou para o jogo e que parece uma 'planta'. "Uma das coisas que você mais alega na casa é que as pessoas te chamam de planta. Você não quer mostrar que você não é uma planta? Essa é a hora de você se posicionar, no ao vivo. Principalmente para as pessoas lá de fora também enxergarem que você não é uma planta", mandou a influenciadora.

"Eu sei que é no ao vivo que eu tenho que me posicionar, mas eu fico nervosa demais", rebateu Thaís que gaguejou e não conseguiu expressar direito sobre os motivos que levaram a escolher as duas plaquinhas e as pessoas que seriam 'premiadas' na reunião do condomínio comandada por Tiago Leifert.

Os brothers criticaram a dentista logo após o programa assim como os internautas. Um deles até questionou Boninho. "Eu queria muito entender que critério você usou para selecionar a Thaís. O que ela te falou na cadeira elétrica para convencer a equipe? A menina não consegue formular uma frase e acabar. Que agonia!" e o diretor respondeu: "Estou me perguntando".