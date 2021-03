Gabriela Pugliesi Reprodução

Pugliesi também afirmou que não pretende engatar outro relacionamento tão cedo: "Vou aproveitar minha vida e ficar solteira. Quero viver para mim. O que aparecer é bônus. Não vou planejar nada, quero viver sem regras." Desde que anunciou a sua separação de Erasmo Viana há duas semanas, Gabriela Pugliesi tem recebido várias cantadas e desabafou nos stories do Instagram nesta quarta-feira (3). A influenciadora revelou que muitos homens dizem que querem 'ser o pai dos seus filhos', depois dela ter contado que antes do divórcio, o ex-casal planejava uma gestação. "Só para avisar que agora, nesse momento, e por um bom tempo, eu não quero ter filho, não quero ficar grávida agora. Na verdade, isso vai até afastar os boys, vão achar que quero ter filho, não é assim, vou começar a viver outra fase. Esse xaveco não cola porque não quero ter filhos agora. Tudo na sua hora", anunciou.Pugliesi também afirmou que não pretende engatar outro relacionamento tão cedo: "Vou aproveitar minha vida e ficar solteira. Quero viver para mim. O que aparecer é bônus. Não vou planejar nada, quero viver sem regras."

O rumores da separação de Gabriela e Erasmo começaram há 15 dias até que no dia 22 de fevereiro, ela confirmou o término do relacionamento nas suas redes sociais. "Não dá para ficar fazendo a blasé e fingir nada aconteceu. Terminei meu casamento sim, fiquei na merda por dois dias, mas já levantei a cabeça. Erasmo errou comigo". No vídeo, ela contou que estava tentando engravidar há mais de um ano, e que chegou a se submeter inclusive à fertilização in vitro.

"Eu e o Erasmo não estamos brigamos. Respeito nossa história que foi linda. Agora, ele teve a escolha dele e o que importa mim é que todo mundo seja feliz. Ele, eu, você. Super beijo", encerrou sem revelar o motivo da separação.