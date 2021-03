Denise Dias Divulgação/Pupin e Deleu

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 05:00

Denise Dias ostenta um novo visual com um mega hair de mais de 70 cm e cabelo 100% brasileiro . O luxo fica por conta do valor gasto pela atriz, mais de dez mil reais pelos fios. "Eu estava com um visual morena iluminada para não sacrificar meus fios, mas com essa técnica consegui mudar o tom para o loiro nos fios do mega e isso preservou a saúde capilar do meu cabelo. A raiz mais escura esfumada permite que o cabelo cresça bastante sem precisar ficar retocando sempre a raiz e meu cabelo pode crescer sem a raiz ficar marcada , o que diminui a frequência de retoque já que não fica evidente a diferença de cor do cabelo natural" disse Denise que passou pelas mão do profissional Marcelo Soares que também cuida das madeixas de Virginia Fonseca, esposa do cantor Zé Felipe.