Publicado 04/03/2021 05:00

Sim, caro leitor, esse é um raro clique atual do ator José Mayer, que segue afastado da TV desde que foi denunciado por assédio. Longe das telinhas, o ator tem vivido bem no anonimato em Itaipava, Região Serrana, mas aos poucos vai deixando a privacidade de lado. Prova disso é o perfil que ele criou no Instagram (@josemayerarte), onde já compartilhava um pouco sobre seu trabalho na atuação e, mais recentemente, na última terça-feira, publicou uma foto sua atual mostrando que está fisicamente muito bem, obrigada! A conta de Zé Mayer no Instagram tem pouco mais de 42 mil seguidores e ainda não é verificada, mas a coluna entrou em contato com o ator via WhatsApp e ele confirmou que o perfil é, sim, dele. Zé disse ainda que no momento a página segue sendo administrada por sua assessoria. E o ator faz questão de acompanhar todas as publicações que são feitas por lá.

Em abril de 2017, a figurinista Susllem Tonani fez um longo texto, publicado pela 'Folha de São Paulo', onde acusava José Mayer de assédio sexual. A então funcionária da TV Globo narrou diversos episódios em que teria sido constrangida pelo ator. Em dezembro de 2018, o contrato de Mayer venceu e não foi renovado depois de 35 anos na emissora. Desde a repercussão do caso há quase quatro anos, ele se afastou da vida pública.