Suely Franco reprodução internet

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 05:00

A atriz veterana Suely Franco escolheu o Teatro Glaucio Gill, espaço da FUNARJ, em Copacabana, para fazer o primeiro monólogo de seus mais de 60 anos de carreira. A artista estrela 'Ela e Eu: Vesperal com Chuva', inspirado em conto premiado de Lúcia Benedetti, com apresentações a partir de 9 de março, tudo seguindo as normas do Protocolo de Segurança Sanitária da FUNARJ. "Nunca me convidaram para um monólogo, quando eu iniciei, não tinha muito isso. O maior desafio está sendo decorar", diz Suely.