Por O Dia

Publicado 04/03/2021 15:42 | Atualizado 04/03/2021 15:50

Não é de hoje que Simone e Kaká Diniz deixam claro para os seus seguidores que a cama, o chão e, se bobear, as paredes do quarto do casal pegam fogo. Pois bem. Dez dias depois do nascimento da filha Zaya, em Orlando nos Estados Unidos, os dois já estão falando em sexo, só que por recomendação médica vão precisar de um tempo: um pouco mais de um mês. Depois de ter ganho um beijo da mulher, o empresário contou a novidade. "O médico liberou só daqui seis semanas, aí é sacanagem, né? Por enquanto a gente vai se virando", brincou Kaká. Simone não aguentou e caiu na gargalhada.