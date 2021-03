Andressa Hayalla e Jonathan Azevedo Ricardo Brunini/Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 16:33

A cantora e ex-participante do 'The Voice Brasil' Andressa Hayalla acaba de lançar a música 'Sorte ou Destino' - uma composição de Douglas Lacerda, Edgar do Cavaco, Sabrina Lopes e Léo Vinícius. A canção conta com a participação especial do cantor Péricles.

Jonathan Azevedo foi o ator escolhido para interpretar o par romântico de Andressa no clipe da música. Para a ocasião, a cantora cuidou dos cabelos no Atelie Maison Elis de Sá, na Barra da Tijuca, onde colocou um mega-hair de 300g, com 50 cm de comprimento, na cor preto, cacheado, vindo do sul. Entre retirada do cabelo, tratamento, nova colocação, cor entre outras coisas, foram oito horas de produção.