Theus Costa Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 17:33

Compositor de grandes sucessos do funk atual, Theus Costa busca novos desafios agora como cantor. Ele lançou, nesta quinta-feira (4), sua primeira faixa intitulada 'Dá uma sentada'. O músico carioca se consagrou como um dos grandes autores do gênero assinando hits como 'Ela Vem', que se eternizou na voz de MC G15 e MC Livinho, chegando a marca de mais de 130 milhões de visualizações na internet; e 'Toma', uma das canções mais recentes de Luisa Sonza, lançada em parceria com MC Zaac.



Nascido e criado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense do Rio, o lado cantor de Theus Costa surgiu ainda na adolescência, quando aos 17 anos se lançou na carreira gospel. Na mesma época ele também descobriu o seu talento para a composição, caminho que acabou seguindo depois de migrar para a música secular, colecionando outros grandes hits como 'Virgem' (MC Henny e MC Lya), 'Bem Plena' (MC Mirella) 'Uni Duni Tê' (Paula Guilherme), 'Baixinha Arretada' (Paula Guilherme), entre outras.



“’Dá Uma Sentada’ é uma música ousada e de duplo sentido. Uma música para dançar, que ressalta o direito que a mulher tem de fazer o que quiser, se envolver com quem quiser. Que ela tem a liberdade de expressão dela”, explicou Theus sobre seu novo trabalho, que aposta num clipe sensual e ao mesmo tempo descontraído. “A ideia foi trazer o ritmo contagiante e alto astral da música para o clipe, com cenários, looks e efeitos bem coloridos, além de muita dança e diversão”, adiantou.



'Dá Uma Sentada' é uma parceria com os MCs Jhowzinho & Kadinho. A faixa chega em forma de single e vídeo, que foi lançado no canal oficial da KondZilla. Com sonoridade que passeia entre o Trap e o Funk e clima descontraído, o trio solta a voz e passa para o público mais uma história repleta de romance e duplo sentido.



O trabalho chega para consagrar oficialmente a parceria do músico com a Stillus N1, já que desde o início do ano Theus assinou contrato e passou a integrar o time de estrelas agenciados pela empresa, que é referência no mercado musical.