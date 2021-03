Sabrina Sato, Dona Kika e Rodrigo Faro Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 05:00

Assim como muitas mulheres, Sabrina Sato ainda sonha em casar na igreja com direito a festa para mais de 500 pessoas e a apresentadora estava prestes a realizar o desejo. Se não fosse a pandemia do coronavírus, o enlace com o ator Duda Nagle aconteceria em 2020, mas agora não tem nem previsão. “Sou muito família. É claro que eu quero casar com o Duda e eu tenho esse sonho de querer entrar com vestido na igreja, quero fazer um casamento lindo! Mas esse período agora tirou um pouco disso. Como a gente vai fazer uma festa? Como a gente vai reunir os amigos? ”, revelou para Rodrigo Faro. Uma entrevista com a apresentadora e colega da Record é uma das atrações do programa 'A Hora do Faro' deste domingo (7).