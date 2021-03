Por O Dia

06/03/2021

Thiago Gagliasso usou as redes sociais para defender a Sarah do 'BBB 21'. A sister vem sendo cancelada após elogiar o presidente Jair Bolsonaro. O irmão de Bruno Gagliasso, que é bolsonarista assumido, chama de 'intolerantes' e 'escrotos' as pessoas que criticam a consultora de marketing digital e até pede os retornos das eliminadas Karol Conká e Lumena. "Fogo no parquinho: Ódio do bem… volta o Bonde do PSOL: Lumena e Conká", comentou o também ator, que ainda completou: 'Cancelar a Sarah Mito porque votou no presida é mole. Quero ver prestar contas na Rouanet".