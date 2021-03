Juliette Reprodução

A mãe de Juliette, Fátima Freire, fez uma surpresa para os seguidores da sister neste sábado (6). Ela abriu as portas do apartamento de dois quartos, que a participante do 'BBB 21' divide com uma amiga, em João Pessoa. Em vídeo postado no perfil da paraibana no Instagram, as duas mostraram cada cômodo do imóvel sem muito luxo. No quarto da advogada, elas apontaram os livros, o planner, a cama e também as maletas de maquiagem da sister, que trabalha como maquiadora para ajudar nas despesas.







