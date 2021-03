Cristiane Sueli Oliveira Divulgação/Globo

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 04:00

Cristiane Sueli Oliveira, de 44 anos, é uma das cinco protagonistas do 'Falas Femininas', especial do Dia Internacional da Mulher, que a Globo exibe, nesta segunda-feira (8), depois do 'BBB 21'. O programa acompanhou, em um primeiro momento, o dia a dia em sua cidade natal, São Paulo, sua rotina de trabalho, como auxiliar de enfermagem na linha de frente do combate à Covid-19 e a criação dos quatro filhos como mãe solo. Já a segunda etapa do projeto foi gravada nos Estúdios Globo, em São Paulo, onde ela participou, com as outras integrantes da atração de uma roda de conversa que teve Fabiana Karla como mediadora e ainda foram presenteadas com um ensaio fotográfico: "Eu me senti uma rainha", celebrou Cristiane.