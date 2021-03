Rodolffo Reprodução

Publicado 08/03/2021 10:21

Em pleno 8 de março, Dia Internacional da Mulher, venho dividir com vocês o discurso machista e misógino do Rodolffo para indicar Carla Diaz para o paredão do Big Brother Brasil, na noite do último domingo (7). Pode parecer bobeira, mas é a prova que nós, mulheres, ainda somos vistas como seres que devem ser submissas aos homens com quem estamos. Esse é o retrato do pensamento da maioria dos homens de um país onde o feminicídio é a principal causa da morte de mulheres. Muitos ainda alegam perante a Justiça que o fizeram por legítima defesa da honra...

Vamos lembrar Rodolffo o mesmo cara que traiu a ex-mulher, Rafa Kalimann, que foi leal a ele e que ela mesma comentou que suportou diversas traições vindas do ex-marido. "A pessoa que eu vou indicar da xepa, eu vou usar duas palavras que para mim são princípios básicos para jogar o game 'BBB': coerência e lealdade. Essa pessoa, por diversas vezes, e já há algumas semanas, por alguns outros participantes também, vem sido comentada e vem realizando ações e palavras incoerentes na visão de muitos aqui de dentro e na semana passada eu pude experimentar um pouco disso também, que é a Carla. E a outra palavra que é a lealdade isso aqui resume - apontando para colar de anjo (imunizante) que está no pescoço de Projota - porque o Arthur sim ficou entre a cruz e a espada para essa imunização. Mas com certeza se ela fosse leal ao cara que ela está ficando aqui dentro da casa, ele não pensaria duas vezes em dar esse cordão. Então eu acho que esse colar resume. Minha primeira indicação é ela".



Vamos elencar alguns fatos sobre homens machistas. Primeiro: eles não tem coragem de sozinhos assumirem o que pensam; sempre precisam se basear e dizer que outras pessoas pensam aquilo também, para mostrar que é o coletivo que desaprova a atitude daquela mulher. Eles querem mostrar que a mulher deve se portar, falar e agir como ele e um grupo de pessoas acreditam e determinam ser o correto.

O segundo ponto é como alguém pode falar em lealdade depois que a mulher com quem foi casado por dois anos faz a seguinte declaração: "Isso aconteceu comigo agora (a traição), e eu conheço muitas mulheres que são traídas e vivem essa situação abertamente e que não desistem de lutar pelo casamento. A sociedade vai julgar e apontar, porque poucas pessoas tem coragem de se valorizar. É preciso muita coragem para vestir a carapuça do amor-próprio".

Rafa está coberta de razão, a sociedade e em especial alguns homens vão julgar a atitude de uma mulher que se valoriza, como é o caso de Carla Diaz. Rodolffo julgou que a atitude de Carla após indicá-lo na semana passada ao paredão e depois ficar à espera do Big Fone tocar para tirá-lo, não era sincera.

Mas isso fala mais de Rodolffo do que de Carla, como mostra uma declaração da mãe de Rafa, sobre as promessas vazias de Rodolffo durante o casamento com a influencer: "A Rafa sempre lutou pelos dois, passou por cima das traições do Rodolffo porque ele prometia melhorar. Mas cansou".

Rodolffo, mulheres não devem normalizar atitudes como as suas. Mulheres não devem se subjugarem a homens só pelo fato de estarem numa relação, seja ela qual for. Caso não saiba, mulheres pensam por si só, tem sentimentos e vontades próprias, que nem sempre são baseadas no fato de estarem com um homem e nem por isso são menos leais. Mulheres devem ser leais a si mesmas antes de qualquer coisa. Respeitarem seus momentos, pensamentos e vontades. Porque muitas delas, mesmo sendo coerentes, serão julgadas por homens que adoram falar em coerência e não sabem agir de forma coerente com uma mulher.

E terceiro, mas não menos importante: falando de coerência... como alguém que o tempo todo muda de grupinho, de pensamentos e opiniões de acordo com quem está conversando naquele momento pode falar em coerência?