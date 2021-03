Leão Lobo Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 15:43

Demitido do SBT em outubro do ano passado, o apresentador Leão Lobo foi surpreendido há quatros dias com uma proposta de voltar para a emissora feita pelo próprio Silvio Santos. Em conversa exclusiva com a coluna, Leão revelou que disse 'não'. "É verdade. Fiquei muito honrado de ser chamado para voltar ao SBT, já que foi, mais uma vez , um convite pessoal do Silvio. Desta vez, não aceitei porque acabei de ser contratado pela Gazeta SP e estou muito feliz lá", comenta o apresentador.

Leão Lobo foi contratado pela nova empresa depois de ficar um mês cobrindo as férias de Gabriel Perline no comando dos programas 'Revista da Cidade' e 'Fofoca Aí'. Na época, os boatos foram que Leão tinha tirado o lugar do colega de profissão. "Recebi a proposta e aceitei. Estão fazendo um absurdo comigo! Estão dizendo por aí que eu tirei o lugar do Gabriel Perline e não teve isso. Ele iria sair mesmo e eu não tenho nada a ver com isso. Eu só fui contratado", disse o apresentador que estava de volta a emissora depois de uma passagem de quatro anos justamente no SBT.