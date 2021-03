Produtor sai correndo dos estúdios do 'Encontro com Fátima' Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 17:02

No Dia Internacional da Mulher comemorado nesta segunda-feira (8), Fátima Bernardes resolveu abrir o programa prestando homenagem às brasileiras. A apresentadora enalteceu todas as mulheres guerreiras, trabalhadoras e para terminar o discurso disse que nesta data tão especial a sua equipe seria formada só por mulheres. Mas, pelo visto, Fatinha esqueceu de combinar com alguns produtores que, claro, não ganhariam uma folga e muito menos ficariam sentados do lado de fora do estúdio, qual seria a palavra-chave para a deixa de que nenhum homem aparecesse diante da câmera. O resultado foi hilário. Um rapaz saiu em disparada da sala chamada switcher, onde ficam os diretores comandando o programa, no exato momento que a namorada de Túlio Gadelha apresentava a turma feminina. Fátima ficou sem graça e passou pano rápido na 'falha nossa'.