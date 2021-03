Carol Abranches Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 04:00

Flagrada fazendo topless em Miami, nos Estados Unidos, a modelo Carol Abranches acaba de inaugurar seu perfil na plataforma de conteúdo adulto, OnlyFans. “Me sinto mais segura após a maternidade e feliz também", contou a influenciadora, que para estrear em grande estilo na nova rede social fez uma nova cirurgia para aumentar os seios. Carol, que confirmou a participação no concurso Miss Bumbum Brasil, garante que está agora satisfeita com o corpo e que não pretende mexer no seu famoso bumbum. Aliás, o popozão da ex-affair de Neymar já foi avaliado por um cirurgião plástico americano em $60 mil dólares, aproximadamente R$ 353 mil. Eita!