Latino Daniel Pinheiro

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 15:56 | Atualizado 09/03/2021 15:58

O cantor Latino garante que está mais calmo nos últimos tempos, porém em um passado não muito distante, ele teve problemas para enfrentar o vício em sexo. "Era uma compulsão porque eu tinha que transar dez vezes por dia. Entendi que precisava de ajuda quando percebi que uma coisa simples da vida, que está aí pra te fazer feliz, estava me consumindo. Hoje posso dizer que encontrei o equilíbrio em tudo na vida. Seja no sexo, no relacionamento, profissionalmente... Procuro ser um ser humano melhor pra mim e para quem está ao meu lado", conta se referindo a noiva Rafaella Ribeiro.

Latino também contou em entrevista à revista Quem que nunca teve uma relação homossexual. "Já levei muitas cantadas e tive várias oportunidades. O meu negócio é mulher mesmo", assume.