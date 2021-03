Gretchen Reprodução

Gretchen participou de uma live nesta segunda-feira (8) de uma marca de cosméticos sensuais e revelou que tem vários brinquedinhos eróticos em sua casa. Ela também contou que o marido, o saxofonista Esdras de Souza com quem ela se relaciona desde o início do ano passado, conforme esta humilde colunista anunciou, sabe dos seus apetrechos. "Eu tenho a minha gavetinha secreta. Ele (Esdras) nunca me perguntou. Ele não quer saber. Ele é uma pessoa que me dá toda liberdade. Eu converso com ele sobre isso, ele acha um máximo eu entender, procurar saber, e aí a gente tem ainda mais prazer juntos. Sabe, você tem que saber que a sua mulher tem a intimidade dela", explicou a cantora.

A eterna rainha do rebolado foi ficando empolgada com a conversa sobre o prazer feminino e não resistiu ao ver um modelo novo de vibrador nas mãos da apresentadora da transmissão. Ela pediu o brinquedinho na cor rosa de presente: "Eu quero esse! Você pode mandar esse que está na sua mão. Eu adorei esse história de clitóris falando 'oi'. Pode separar ele pra mim", mandou na lata e ficou feliz com a resposta positiva da marca.

