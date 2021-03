Jon Jon e a dupla Almar Vladmir Freire/Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 05:00

Dá para falar de amor em um funk 150 bpm? Para o DJ e produtor musical Jon Jon, com certeza. O artista se uniu à dupla Almar, conhecida por escrever canções para todos os ritmos, para lançar, sexta-feira, o single 'Amor em 150'. A parceria chega em todas as plataformas de streaming e com clipe no YouTube disponível a partir das 12h. A composição surgiu depois de um encontro entre os músicos, como Jon Jon revela: "Fizemos uma session juntos e eu me apaixonei pelo som deles. A partir daí, começamos a construir uma letra onde a gente conseguisse unir os dois públicos".