Alice Wegmann Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 20:51

Antes de ser atriz, Alice Wegmann foi atleta federada de ginástica artística. Participava de vária competições defendendo um clube carioca, mas era não tem boas lembranças desta época e conta que dos 3 aos 11 anos treinou muito e sofreu assédio por parte de alguns técnicos. "Eu tinha 8 anos de idade e escutava técnico gritando no meu ouvido: ' sua incompetente’" revelou Alice, que na ficção também passou pelo drama. A sua personagem, a tenista Sofia, era muito pressionada pela mãe na novela 'A Vida da Gente', que está sendo reprisada no horário das 18h na Globo. Aliás, Alice não quis dar detalhes, mas assumiu à revista Quem ter sofrido com exposição a situações humilhantes e constrangedoras. "Sofri muito assédio moral ao longo da vida", deixou no ar.