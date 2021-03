Live inter-religiosa Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 13:59

A Comissão inter-religiosa, criada há um ano pelo cardeal do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, e pelo Instituto Expo Religião realiza nesta quarta-feira dia (10), às 19h, umalLive inter-religiosa com sete mulheres de religiões diferentes para discutir diversos assuntos ligados a religião e ao dia a dia de cada uma. A live terá duração de 1h e os internautas poderão participar com perguntas.



Com o tema 'As Mulheres nas Religiões', a transmissão terá a participação da irmã Maribel - católica e fundadora responsável pela Fraternidade Talitha, Kum – que realizada um trabalho social na Vila Mimosa, Darcy Neves – espírita e diretora de unificação do CEERJ (Conselho Espírita RJ), Irhia Amana Tanna - sacerdotisa Wicca, Hanadi Barakat - muçulmana xiita, Athamis Barbara – Xamanismo, Vanessa Oliveira - da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e de Leny Ferreira – evangélica.



A apresentação da live fica com a jornalista Luzia Lacerda. A transmissão será no canal Expo Religião, no Youtube e também na página Expo Religião no Facebook.