Jorge Perlingeiro é vacinado contra a Covid-19 Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 14:55

Voz oficial a apuração do Carnaval carioca, o apresentador e locutor Jorge Perlingeiro, de 76 anos, recebeu nesta quarta-feira (10) a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. Ele esteve no posto de drive-thru do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. "Pronto para encarar o Carnaval (2022) e o que vier", disse Perlingeiro.