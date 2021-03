Vitor Valle, Felipe Roque e Maria Joana se juntam em live para assistir 'Gênesis' Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 17:58

Nesta segunda-feira (9), o pequeno Vitor Valle, que interpreta o príncipe Dnis-Sim, esteve em uma live com os atores que interpretam seus pais na trama. A transmissão contou com a presença de Felipe Roque (O Rei IBi-Sim), de Maria Joana (Rainha Enlila) e da serva Ana Elisa Matos (Lilit), para juntos assistirem as fortes emoções que vem chegando em Gênesis. O Julgamento da Rainha Enlila tem dado o que falar nas redes sociais. E Felipe Roque, como um bom rei, reuniu sua família da ficção na vida real para prestigiar as cenas online. A alta cúpula da Cidade de Ur decide hoje à noite o destino da soberana da cidade. Estreante na TV, Vitor é pura gratidão por viver esses momentos ao lado de atores tão especiais como esses.