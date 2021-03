Rennan da Penha Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 05:00 | Atualizado 11/03/2021 14:38

Entrando no ritmo da 'Pisadinha da Penha', novo single do Rennan da Penha, o DJ e produtor convidou Cabelão do Turano para participar de seu programa 'Segue Baile', que aconteceu nesta quarta-feira (10), na FM O Dia. Os dois prepararam um set especial que mistura referências do funk, ritmo já consagrado nacionalmente, e da pisadinha, estilo de forró que está contagiando o país. A sequência de faixas promete preparar o público para o clima do single e colocar todos os ouvintes para dançar. O conteúdo vai virar uma playlist exclusiva no Spotify junto com o lançamento da música na próxima sexta-feira.