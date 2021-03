Aline Riscado Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 18:11 | Atualizado 12/03/2021 18:19

fotogaleria Nada como um bom banho de cachoeira para trazer boas energias e afastar o mau-olhado. E foi isso que vez Aline Riscado por dois dias seguidos. A musa do verão compartilhou algumas fotos de um passeio, que fez por trilhas cariocas desbravando várias belezas naturais da cidade. Tudo bem que as locações dos cliques eram incríveis, mas o corpão de Aline deixou seus seguidores b-a-b-a-n-d-o!. Ela recebeu vários elogios, o que não é nenhuma novidade.

Enquanto espera o anúncio do início do reality show de futebol 'Uma Vida, Um Sonho', atração que será exibida no SBT, Aline vai aproveitando a vida e aconselha seus seguidores. "Conecte-se mais com vc mesmo, com seus mestres, guias, anjos... eles querem muito que nos comuniquemos com eles! Não é sobre religião, é sobre espiritualidade e autoconhecimento", escreveu Aline na legenda.