Viih Tube reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 14/03/2021 14:20

Desde que entrou no 'BBB 21', Viih Tube vem sendo alvo de comentários nas redes sociais por tomar banho com muito menos frequência que a maioria dos participantes. A youtuber acabou virando meme na internet por conta de sua higiene. Pois bem. Na manhã deste domingo (14), Viih fez um pedido inusitado ao Projota.

"Projota, por um acaso você vai usar sua touca hoje no ao vivo? Você pode me emprestar? Eu tô com tanta preguiça de lavar o cabelo que, assim, eu invento uma roupa que combine (com a touca)", disse a loura enquanto estava sentada com os demais brothers na sala hoje pela manhã.

Imediatamente após o pedido de Viih, os internautas, é claro, começaram a zoar a youtuber nas redes sociais.