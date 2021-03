Tiago Leifert Reprodução TV Globo

Publicado 14/03/2021 17:00

Tiago Leifert compartilhou com seus seguidores no Instagram, neste domingo (14), uma crítica de um tanto, digamos, inusitada, de um telespectador do 'BBB 21'. A pessoa em questão é o pai de uma adolescente que reclamou com o apresentador da péssima influência que os brothers do reality estão passando para os adolescentes que assistem o programa, por conta da falta de banho dos participantes.

A crítica dizia o seguinte: "Acho que deveria ter uma regra bem dura em relação ao banho dos participantes. Pelo menos um banho por dia deveria ser obrigatório. É um péssimo exemplo. Tenho uma filha adolescente que assiste muito e agora ela acha que é normal ficar sem banho. Um banho por dia ou perde estaleca. Acho que tem que dar exemplo, ainda mais em época de pandemia", disse o telespectador, que ganhou uma resposta de Tiago em forma de alerta: "Tomem banho, adolescentes", escreveu o apresentador.

Internautas que acompanham 24h o 'BBB21' afirmam que Viih Tube já ficou 20 dias sem tomar banho, sendo destes seguidos. Além dela, Fiuk, Thaís, Pocah, Arthur e Carla Diaz também aparecem na lista dos brothers que não são nem um pouco chegados a uma chuveirada.