Milena Toscano Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 16:48

Milena Toscano completou seis meses de gravidez e fez questão de postar uma foto do barrigão do segundo filho do seu casamento com o empresário Pedro Ozores. Mas, horas antes, a mãe de João Pedro, dois anos, revelou o nome do novo bebê: Francisco. "Meu segundo menino! Tão feliz em ter você, em sentir você! Queria te contar que a nossa família é incrível e o seu irmão, o João Pedro, é o cara mais legal do mundo! Se prepara! Porque nosso time ficará completo com você! Estamos aqui ansiosos com a sua chegada! Te amamos muito", escreveu a atriz.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Milena Toscano (@milenatoscano)

