Por O Dia

Publicado 16/03/2021 11:04 | Atualizado 16/03/2021 13:07

Lorena Improta e Léo Santana usaram as redes sociais nesta terça-feira (16) para anunciar a primeira gravidez do casal. Os dois, que se casaram recentemente e aproveitaram a revelação da gestação para lucrar com publicidade, afirmaram que esse é mais um sonho realizado. O casal afirmou que ainda não sabe o sexo do bebê, mas uma certeza eles já têm: o nome começará com a letra L.



"Ahhh, estamos muito felizes e queríamos logo contar tudo pra vocês. E ainda bem que esse dia chegou! Tem #BabyGG na área. Isso mesmo, grávidos! Estamos amadurecendo e construindo nossa família e esse neném lindão vem como um sopro de esperança em nossas vidas, no meio de tudo que estamos vivendo. Sempre sonhamos com tudo isso. Deus sabe de todas as coisas e está trazendo muito mais amor para a nossa família", disseram Lore e Léo.





