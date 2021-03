Luciana Gimenez Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 12:44

Luciana Gimenez fez um desabafo em suas redes sociais, nesta terça-feira (16), para falar sobre os assédios que vem sofrendo por parte de alguns de seus seguidores. A apresentadora compartilhou um comentário de um assediador que, além de falar palavras obscenas, sugeriu a prática de crimes como estupro contra mulheres.

"As pessoas acham que redes sociais são terra de ninguém e podem se esconder atrás de um perfil e falar barbaridades. Aproveitam para agredir nós, mulheres, usando de vulgaridade e sugerindo atos criminosos contra nossa integridade física, como estupro. O que é algo muito grave e deve ser levado às autoridades. Covarde quem entra na minha rede social e se esconde atrás de um perfil fake para poder falar essas obscenidades. Quero ver fazer isso do perfil verdadeiro", desabafou a apresentadora do 'SuperPop'.

Publicidade

Luciana Gimenez expõe assediador Reprodução Instagram