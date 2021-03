Edson, dupla de Hudson, tem alta hospitalar após se recuperar da Covid-19 Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 13:45

Já recuperado, o sertanejo Edson, que faz dupla com Hudson, recebeu alta hospitalar na noite desta segunda-feira (15) e deixou as dependências do Hospital e Maternidade São Luiz Itaim, em São Paulo, ao lado da esposa, Deia Cypri.



O cantor foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva no dia 8 de março e recebeu os cuidados médicos da equipe coordenada pela cardiologista-intensivista, Dra. Ludhmila Hajjar. "Agradeço a Deus! Agradeço à Dra. Ludhmila e equipe por me salvarem. Obrigado a cada um pelas orações e carinho. Agora inicio uma etapa da minha vida", encerra Edson.



Diagnosticado com Covid-19, Edson iniciou o tratamento em casa. Devido às complicações, foi internado no Hospital Santa Ignês, em Indaiatuba, no dia 3. Depois, foi transferido para a UTI do Hospital e Maternidade São Luiz Itaim, onde tratou de uma pneumonia decorrente da Covid. Ele chegou a ter 70% do pulmão comprometido por conta da doença.