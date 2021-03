Cristiane Machado Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 16:35

A atriz Cristiane Machado posou para um ensaio da nova coleção de uma marca carioca de moda praia, em Fernando de Noronha. Pela primeira vez em um dos pontos turísticos mais badalados do Brasil, ela aproveitou o tempo livre para conhecer o local. “Meu trabalho já me proporcionou conhecer muitos lugares ao redor do mundo, mas Noronha é especial. Parece pintado à mão por Deus! Amo natureza e lá, me reconectei comigo mesma. Eu sempre tive uma teoria de não voltar aos lugares que já visitei antes de conhecer o mundo inteiro, mas Fernando de Noronha, de fato, é para voltar sempre”, comenta.