AGN_1853891 - Rio de janeiro, BRASIL - Felipe Araujo

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 19:22 | Atualizado 16/03/2021 19:23

Os fãs de Felipe Araújo ficaram empolgados no final da tarde desta terça-feira (16) com uma possível reconciliação entre o sertanejo e a modelo Estella Defant. Uma semana depois de anúncio do fim do namoro, os dois voltaram a se seguir nas redes sociais e o assunto acabou pipocando, já que muitos internautas apostavam todas as fichas no retorno dos ex-pombinhos. A coluna procurou a assessoria do sertanejo e Felipe respondeu curto e direto: "Voltamos não".

No último dia 9, o cantor anunciou o fim do relacionamento com a mato-grossense, que tinha completado um ano no início de janeiro. Em um comunicado divulgado pela assessoria na ocasião, Felipe alegou que não houve erro das partes durante a relação e que o término foi decidido porque 'não estava dando certo'.