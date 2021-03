Otaviano Costa não teve contrato renovado com a Globo Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 05:00

O nome de Otaviano Costa tem circulado como um dos principais cotados para substituir Marcos Mion no comando de 'A Fazenda'. A coluna então procurou o apresentador para saber o que há de concreto quanto a isso. "Esta informação vem rolando desde a saída do Marcos Mion, mas por enquanto ninguém da Record entrou em contato e continuo focado em meus projetos, em especial o meu programa 'Otalab'. Me sinto muito lisonjeado, mas por enquanto nada aconteceu", esclareceu o artista.