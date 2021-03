Paulo Gustavo e Thales Bretas Reprodução Internet

Marido de Paulo Gustavo, o dermatologista Thales Bretas atualizou os fãs do ator - que está internado desde o último sábado com Covid-19 - sobre o estado de saúde dele. "Olá, amigos. Paulo Gustavo precisou de internar por complicações da Covid-19. Mas graças à equipe médica e à corrente de energia e orações ele está vencendo o vírus e melhorando a cada dia. Ele está louco pra voltar a fazer gente rir", disse Thales, que ainda pediu ao público orações em três horários diferentes para uma rápida recuperação do ator.