Boninho Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 05:00

Em resposta a um seguidor no Instagram, o diretor Boninho revelou que deve liberar já no próximo mês a lista dos ex-BBB's escolhidos para participarem do reality 'No Limite'. Esta coluna já antecipou que os ex-BBB's Lucas Chumbo e Petrix Barbosa, da última edição do 'BBB, receberam convite para participarem da atração. André Marques será o apresentador do programa.