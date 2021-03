Por O Dia

Publicado 16/03/2021 20:58 | Atualizado 16/03/2021 21:06

fotogaleria

Grávida de seu segundo filho, Camilla Camargo conseguiu neste mês de março a marca de 1 milhão de visualizações em seu canal no Youtube, que estreou em dezembro. Com dois vídeos semanais, a atriz divide com os fãs um pouco de sua rotina, aborda assuntos como carreira, desafios e curiosidades da profissão, as dores e as belezas da maternidade, entre outros. Além disso, a plataforma também tem servido para reafirmar seu talento para a comédia, já que a própria Camilla monta e interpreta sátiras baseadas em cenários cotidianos, fazendo bom uso de muito do que aprendeu com seus 11 anos de atuação.