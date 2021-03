Nego Di fotos Globo/Fábio Rocha

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 11:56

Os bastidores da eliminação de Projota vêm sendo muito comentado pelos internautas e até pelo ex-brother Nego Di. O burburinho começou após a produção do reality colocar um comercial no ar antes da entrada do rapper no palco da eliminação. "E vamos de comercial (risos)", escreveu Nego Di no perfil oficial do 'BBB' no Instagram, debochando da postura do programa de dar mais tempo para Projota justificar seus erros ao vivo.

Assim como aconteceu com Karol Conká, o público do reality e o Nego Di acreditam que Projota tenha sido privilegiado com um encontro rápido com a psicóloga da atração para se situar do que está rolando aqui fora antes da conversa ao vivo com o apresentador Tiago Leifert.