Sumida das redes sociais, Karol Conká aparece em estúdio com produtor Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 12:57

Desde a passagem catastrófica pelo 'BBB 21' que rendeu à Karol Conká o maior índice de rejeição em um paredão triplo, a cantora vem descansando sua imagem e tem evitado aparecer com frequência nas redes sociais, como acontecia antes dela entrar no reality. Mas nesta terça-feira (17), a rapper apareceu no Instagram do produtor musical Boss in Drama, durante um trabalho em estúdio. Pelo visto, a Mamacita está on só para trabalhar, né? A coluna aguarda pelo que vem aí!