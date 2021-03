Mariana Goldfarb e Grazi Massafera Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 16:48

Mariana Goldfarb, atual mulher de Cauã Reymond, e Grazi Massafera, a ex e mãe da filha do galã, mostraram na tarde desta quarta-feira (17) que é possível, sim, haver uma boa relação entre ex e atual. Ao contrário do que muitos já especularam, as duas possuem uma relação cordial e, ao que tudo indica, não há nada que impeça o bom relacionamento entre elas. Em clique publicado por Mariana em suas redes sociais é possível notar que rivalidade entre ambas não existe!