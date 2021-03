Agnaldo Timóteo Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 17:20 | Atualizado 17/03/2021 19:02

Agnaldo Timóteo está com a Covid-19. O cantor, de 84 anos, foi internado na manhã desta quarta-feira (17) no Hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Ele está na Unidade de Terapia Intensiva, mas respira sem ajuda de aparelhos. De acordo com o site Audiência Carioca, Ruth, irmã de Agnaldo, informou que o cantor está lúcido. O sobrinho do cantor, Timotinho, revelou à coluna que Agnaldo tomou a primeira dose da vacina há duas semanas. "O meu tio tomou a vacina, sim. Foi um susto o diagnóstico, mas ele está bem".

Logo em seguida, a família do cantor enviou um comunicado à imprensa informando sobre o estado de saúde do cantor e pediu também orações para a recuperação de Agnaldo.

Publicidade

Leia na íntegra o comunicado:

A família do cantor e compositor Agnaldo Timóteo, 84, informa que hoje pela manhã, Timóteo foi diagnosticado com Covid-19.vO cantor encontra-se na UTI do Hospital Casa São Bernardo, Barra da Tijuca, RJ. O boletim médico está sendo transmitido diariamente somente para a família. Uma imensa corrente de fé, está formada, em prol do restabelecimento do seu quadro de saúde! A família agradece o carinho e as orações que vem recebendo de inúmeras pessoas e registra um agradecimento especial para Rede Hospital Casa, que vem dedicando com a máxima excelência, o atendimento prestado ao nosso querido Agnaldo Timóteo.