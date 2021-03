Luciana Gimenez reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 17:49

Luciana Gimenez usou o Instagram nesta quarta-feira (17) para fazer um longo desabafo e protestar contra o assédio nas redes sociais. Para ilustrar seu relato, a apresentadora do 'SuperPop' usou uma foto dela completamente nua.

"Quando uma mulher põe uma foto de biquíni, sem roupa, de shorts ou saia curta, acreditem, não é um convite a ser julgada, assediada, receber comentários vulgares ou qualquer coisa do tipo. Não é a mulher que tem que se esconder ou usar roupas que agradem aos outros, as ditas "moralmente aceitas" ou como dizem alguns, a mulher tem que se dar ao respeito", afirma Gimenez.

Ela ainda pediu que as pessoas se conscientizem e tenham mais respeito com as mulheres. "Respeito a gente se dá, tanto que não é um favor, e sim uma obrigação o homem agir de forma civilizada e se educar a olhar para uma mulher de roupa curta ou com decote e entender que ela usando aquela roupa porque é a que ela se sente bem e não para atrai-lo ou seduzi-lo. Temos que nos conscientizar para mudar o presente e entender que o futuro depende de criarmos filhas para serem livres e filhos que saibam respeitar", finaliza.