Camilla Camargo Divulgação: Babuska Fotografia

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 20:20

Camilla Camargo deu à luz Júlia, sua segunda filha, na tarde desta quarta-feira (17). A menina nasceu no Hospital e Maternidade São Luiz Itaim, em São Paulo, de parto normal pesando 3,360 kg e com 49 cm. A filha de Zezé di Camargo e Zilu Godoi também é mãe de Joaquim, de 1 ano e 7 meses, e as crianças são de seu relacionamento com o diretor Leonardo Lessa. A assessoria da atriz confirmou que mãe e filha passam bem.