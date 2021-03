Selton Mello Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 20:26 | Atualizado 17/03/2021 21:11

Selton Mello resolveu rebater Fiuk nesta quarta-feira (17) depois que o brother contou para alguns participantes do 'BBB 21', que ele sempre liga bêbado para seu pai, Fábio Jr. O assunto viralizou nas redes sociais. Selton, protagonista da próxima novela das 18h da Globo, 'Nos Tempos do Imperador', resolveu se manifestar sobre a declaração. "Mas gente, fico alugando de vez em quando o Fábio, para ele voltar a atuar, porque é um atorzaço e abandonou esse lado! Maior gente fina, ele e a família toda", disse ele em um comentário no Instagram de Rainha Matos. E ele ainda completou mais tarde: "Um atorzaço desse não pode abandonar esse lado, mas acho que ele ouviu meus conselhos e animou a atuar mais . Ganhamos todos nós! Fiquem bem! Se cuidem direito real oficial! Vai passar".