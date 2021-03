Cátia Paganote Reprodução Instagram

A ex-Paquita Cátia Paganote comemora hoje seu aniversário de 45 anos. Exibindo um corpo sequinho, a loira comentou sobre sua maturidade. "Hoje me vejo mais mulher, mais madura, mais segura. Aprendi a gostar de mim em primeiro lugar".



Mas para manter a forma nessa idade, Paganote diz que pega firme em exercícios diários com a ajuda de dois personal trainers, um especializado em luta e outro em exercícios na academia. "Manter meu corpo em forma me traz tranquilidade, me faz ver a vida de uma forma mais calma", diz a ex-Fazenda, que se orgulha de não fazer regimes rígidos e de não fazer cirurgias plásticas invasivas no corpo.



Cátia também falou sobre relacionamentos e diz que se considera uma mulher independente. "Se eu tiver que dar em cima de um homem, eu dou, eu mostro. Falo o que quero e o que não quero. Eu já vivi muita coisa e consegui construir um caráter e personalidade. Confesso que quero encontrar um grande amor, mas não preciso esperar nada deles", garante a ex-paquita, que vai relançar em breve seu CD 'Uma Loira no Pagode', de 1995, com nova capa e fotos exclusivas da época. Cátia segue morando no Espírito Santo com a filha pequena Valentina, apresenta o programa 'Fala Mulherada', da Jovem Pan Vitória, e tem projetos com a TV local.