Murilo Rosa e Fernanda Tavares Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 15:46

Sabe aquela máxima de não deixar uma criança participar de conversa entre adultos que pode dar ruim? Foi o que aconteceu no programa 'É de Casa', da Globo, neste sábado (20). Arthur, filho do Murilo Rosa e modelo Fernanda Tavares, resolveu interromper a participação dos pais em um joguinho da verdade com Patrícia Poeta para saber o que era TPM. Isso mesmo, minha gente! O garoto, de oito anos, quis saber o que era o mal que atinge boa parte das mulheres antes do ciclo menstrual.

Murilo e Fernanda participavam do jogo em que apontavam qual integrante do casal faz mais algo do que o outro. Na questão quem era o mais implicante, os dois responderam que era a Fernanda, mas ela resolveu explicar a eleição. "O Murilo é muito implicante, ele gosta... Quando ele vê que a gente está brava, na minha TPM, ele gosta de me irritar num grau." "É porque eu nunca sei quando começa a sua TPM, ela não avisa pra gente", brincou Murilo que perdeu o chão quando Arthur entrou em cena: "Pai, o que é TPM?".

Patrícia Poeta caiu na gargalhada e Murilo mandou na lata "TPM? Você não sabe o que é TPM? Você vai saber um dia", desconversou o ator de Salve-se Quem Puder, sem graça.

Só para lembrar que a tensão pré-menstrual, mais conhecida pela célebre sigla TPM, é o surgimento de sintomas físicos e psicológicos 5 a 10 dias antes da menstruação que podem interferir na qualidade de vida da mulher.